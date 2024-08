Verschiebung der Müllabfuhr wegen Deutschlandtour

SCHWEINFURT – Wegen der Deutschlandtour, die am 21. August stattfindet, kann an diesem Tag in Teilen des Abfuhrgebietes 3b, welche innerhalb der Rennstrecke liegen, keine reguläre Müllabfuhr erfolgen. Betroffen sind die Niederwernerstraße, Nikolaus-Hofmann-Straße, Teile der Auen- und Friedhofsstraße sowie die Neutorstraße.

Die Leerung der Restmülltonnen, Altpapiertonnen und die Abholung der Gelben Säcke wird stattdessen einen Tag später, am Donnerstag, den 22. August, durchgeführt. Die Abfälle sollten am 21. August abends oder spätestens am 22. August bis 06:00 Uhr bereitgestellt werden.

Für weitere Informationen steht die Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.