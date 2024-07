Veterinäramt Schweinfurt: Freiwillige Impfung gegen neue Virusvariante der Blauzungenkrankheit möglich

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung, die überwiegend Schafe und Rinder betrifft. Allerdings sind auch Ziegen und andere Wiederkäuer, wie bspw. Kameliden für das Virus empfänglich. DasBlauzungenvirus wird durch Stechmücken der Gattung Culicoides übertragen, ist aber für den Menschen nicht gefährlich.

Insgesamt existieren 24 verschiedene Varianten des Virus (sog. Serotypen). In den Seuchenzügen der vergangenen Jahre waren in Deutschland die Serotypen 4 und 8 festgestellt worden. Für diese Infektionen wurden bereits Impfstoffe für die Anwendung bei den betroffenen Tierarten zugelassen, um die Tiere vor einerInfektion zu schützen. Insbesondere Schafe erkranken mit schweren Symptomen und auch die Todesrate ist bei dieser Tierart erheblich.

Neu aufgetretene Virusvariante Serotyp 3

Im Herbst 2023 wurden erste Infektionen mit dem bisher in Deutschland nicht aufgetretenen Serotyp 3 festgestellt. Wie eineRisikoanalyse des Friedrich-Löffler-Instituts prognostizierte, war mit einer Ausbreitung der Infektion in der wärmeren Jahreszeit zu rechnen. So rückte Anfang Juli 2024 die Infektion bis nach Hessen vor. Kürzlich informierte das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in einer Pressemitteilung darüber, dass in Bayern Schutzmaßnahmen verstärkt werden.

Die bisher gegen die Serotypen 4 und 8 zugelassenen Impfstoffe schützen nicht gegen eine Infektion mit dem nunneu aufgetretenen Serotyp 3 . Andere Maßnahmen wie bspw. Insektenabwehr o.ä. sind als Infektionsschutz nicht ausreichend wirksam.

Im Rahmen der Infektionsgeschehen in der Vergangenheit konnte die weitere Ausbreitung des Virus durch die Impfungen verhindert werden, so dass für Bayern der Status „frei von Blauzungenkrankheit“ erreicht werden konnte. Aktuell musste in anderen Bundesländern, wie bspw. Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen, der Status auf Grund der Infektionswelle mit dem Serotyp 3 bereits ausgesetzt werden.

Der bisherige, teils rasante Infektionsverlauf in der europäischen Union sowie dem Vereinigten Königreich zeigt die Notwendigkeit, die empfänglichen Tierarten effektiv zu schützen.

Vorbeugende freiwillige Impfung möglich

Entsprechend hat das Landratsamt Schweinfurt perAllgemeinverfügung vom 09.07.2024 die vorbeugende Impfung der empfänglichen Tierarten, insbesondere aber Rinder, Schafe und Ziegen, mit einem noch nicht zugelassenen Impfstoff gegen den Serotyp 3 genehmigt. Diese Allgemeinverfügung istab dem 11.07.24 gültig und ist dann zu finden unter https://www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/

Eine durchgeführte Impfung ist wie bisher in der Hi-Tier-Datenbank zu dokumentieren. Da die Serotypen 4 und 8 ebenfalls weiterhin in Europa zirkulieren, wird Tierhaltern dringend empfohlen ihre empfänglichen Tierbestände gegen alle drei Serotypen (3, 4 und 8) impfen zu lassen.

Für Fragen und weitere Auskünfte steht Bürgerinnen und Bürgern das Veterinäramt am Landratsamt Schweinfurt (Telefon 09721/55-310, E-Mail:vetamt@lrasw.de) zur Verfügung.