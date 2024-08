vhs Volkach bietet wieder Theaterfahrten-Abo an – Anmeldungen ab sofort – bis 01. September 2024 möglich – Neue Ringleitung

VOLKACH – Die Volkshochschule Volkach bietet auch für die Spielzeit 2024/25 am Mainfrankentheater Würzburg wieder ein Theaterfahrten-Abonnement mit acht Vorstellungen an Samstag- bzw. Sonntagabenden aus den Sparten Schauspiel, Oper, Operette und Tanz an.

Auf dem Programm stehen die Opern „Medea“ von Cherubini und „Wozzeck“ von Alban Berg, die Operette „Märchen im Grand Hôtel“ von Paul Abraham, die Schauspiele „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller, „Clavigo“ von Wolfgang v. Goethe sowie „Leben des Galilei“ von Berthold Brecht. Abgerundet wird das Abo durch die beiden Tanzvorstellungen „Bis dass der Tod uns scheidet“ und „Classic Soul“ unter der Choreographie von Dominique Dumas. Für die vhs-Verantwortlichen und die neue Ringleiterin Marion Ingelore Gieseler liegen die Vorteile des Abonnements klar auf der Hand: „Man hat immer den gleichen Platz, ermäßigte Preise und keine Beförderungsschwierigkeiten. Der Bus fährt von Sommerach über Volkach, Astheim, Escherndorf, Unter- und Obereisenheim bzw. Kürnach bis vor das Theater und zurück. Außerdem ist die Karte jederzeit übertragbar und auf Karten für weitere Vorstellungen erhält man 10 Prozent Ermäßigung.“

Eine Besonderheit bei den Volkacher Theaterfahrten ist, dass alle Abonnenten im Bus eine Einführung mit Hintergrundinformationen zur jeweiligen Vorstellung erhalten und so optimal eingestimmt werden auf den Theaterbesuch in Würzburg.

Information und Auskunft unter 09381-40128 oder überinfo@vhs-vo-geo.de . Anmeldefrist ist der01. September 2024.