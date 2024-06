Volkach: Auf Wiedersehen Freibad! – Abriss-Party am 30. Juni 2024

VOLKACH – Ende Juli geht es endlich los: Das Freibad Volkach wird teilabgerissen und die Baustelle eingerichtet, damit Platz für das neue Freibad entsteht.

Damit sich alle Volkacher/innen und Gäste von „ihrem“ alten Freibad verabschieden können, findet am Sonntag, 30. Juni 2024, ab 16 Uhr, eine „Auf Wiedersehen Freibad-Abriss-Party“ statt. Die bekannte Volkacher Band G-String wird bei natürlich freiem Eintritt eine öffentliche Probe abhalten, jede/r ist herzlich willkommen. Ein Picknick auf der Liegewiese, dazu die Musik von G-String hören und in Erinnerungen an diverse Freibad-Erlebnissen schwelgen. Der Förderverein Volkacher Bäder sorgt für das leibliche Wohl mit Bratwurst und Getränken.