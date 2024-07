Volkach: Eine Serenade und Swing, der in die Beine geht

VOLKACH – Musik liegt in der Volkacher Luft: Im Juli verwandelt sich der Marktplatz in eine große Bühne, denn dann finden wieder die legendären Volkacher Sommer-Sound-Konzerte statt. Jeweils donnerstags am 18. und 25. Juli 2024 gibt es wie immer bei freiem Eintritt etwas auf die Ohren, die Konzerte starten immer um 19 Uhr; Einlass und Bewirtung vor Ort ab 18 Uhr. Bei Regen müssen die Konzerte leider ersatzlos entfallen.

Los geht’s am Donnerstag, 18. Juli, mit Swing der 30er & 40er Jahre. Die Formation „Fränkisch Swing Big Band“ wird die gute Stube der Stadt in einen Tanzsaal verwandelt. Denn wer kann da noch die Füße stillhalten, wenn beispielsweise Glenn Millers „In the Mood“, Chattanooga Choo Choo“ oder Benny Goodmans „Sing, Sing, Sing“ erklingt. Blues-Stücke und groovige Funk-Nummern runden das abwechslungsreiche Programm ab. Die Big Band aus dem Raum Schwarzach am Main wurde 2011 gegründet. Die Mitglieder sind zwischen 20 und etwa 80 Jahr alt; die Liebe zum Swing und der Spaß am Musizieren verbindet sie und lässt den berühmten Funken überspringen. Die Musiker/innen kommen aus der traditionellen und der sinfonischen Blasmusik sowie aus Jazz-, Rock- und Popmusik-Gruppen. Die Gäste erwartet ein mitreißendes Konzerterlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Das 2. Sommerkonzert geht amDonnerstag, 25. Juli , über die Bühne mit einer Serenade derStadtkapelle Volkach : So schön ist Blasmusik! Für die Freunde der Böhmischen Blasmusik erklingen berühmte Märsche und Polkas, aber auch Musiktitel des Volkacher Komponisten Jürgen Mark. Dabei spannen die 25 Musiker/innen einen Bogen von traditioneller Blasmusik zu weltbekannten Liedern der Popmusik, was zum zweiten Teil der Serenade überleitet. Unterstützt von E-Bass und Gitarre lädt die Stadtkapelle außerdem bei Musik von ABBA zum Tanzen und Träumen ein.

Bei beiden Veranstaltungen sorgt der Marketingverein Tourismus und Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V. für das leibliche Wohl. Alle Informationen, auch, ob das Konzert je nach Wetterlage stattfindet oder nicht, gibt es über den Veranstalter der Sommer-Konzerte, die Touristinformation Volkacher Mainschleife,www.volkach.de , oder telefonisch unter 09381 / 401 12.