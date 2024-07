Volkach: Nach Raubüberfall auf Tankstelle – ein Täter festgenommen, ein Täter flüchtig – Zeugen gesucht

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Eine Tankstelle war das Ziel eines Räubers am Sonntagabend. Nach der Tat flüchtete, der Täter mit seiner Beute in einem Pkw der durch einen zweiten Täter gefahren wurde. Eine Fahndung führte zur Festnahme des Fahrers. Der Aufenthaltsort des Haupttäters ist bislang noch unbekannt.

Eine Tankstelle in der Sommeracher Straße wurde am Sonntag gegen 19:10 Uhr von einem jungen Mann, der mit einer Stichwaffe bewaffnet war, ausgeraubt. Er forderte das Bargeld aus der Kasse und flüchtete im Anschluss mit Hilfe eines weiteren Mittäters in dessen Auto.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Kitzingen sowie der Kriminalpolizei Würzburg führten zur Festnahme des 19-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen. Der Mittäter konnte noch nicht aufgegriffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu wenden.