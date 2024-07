Volkach: Unfallflüchtiger hinterlässt 5.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht

VOLKACH – Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 12:05 Uhr in der Dimbacher Straße zu einer Unfallflucht.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Heck eines auf einen Firmenparkplatz geparkten, schwarzen Mercedes. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.