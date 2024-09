Volkachs Marktplatz verwandelt sich in die größte Freiluft-Vinothek der Mainschleife

VOLKACH – In der Weinstadt Volkach dreht sich vom 13. bis 15. September 2024 alles um den Wein. Der Marktplatz verwandelt sich an diesem Wochenende beim „Mainschleifen-Weintasting“ in die größte Freiluft-Vinothek der Mainschleife. Weinliebhaber können rund 100 Weine von etwa 50 Weingütern der Region entdecken und verkosten.

Weinleseparty am Freitag

Das außergewöhnliche Wein-Wochenende beginnt am Freitag, den 13. September, mit der Mainschleifen-Weinleseparty von 18 bis 22 Uhr. Unter dem Motto „Symbolisches Traubenpressen“ werden die Volkacher Weinprinzessin Valentina und der Volkacher Ratsherr mit traditionellen Gerätschaften aktiv. Musikalisch begleitet wird der Abend von Susan Baker & Dennis Lüddecke. Der Eintritt ist frei.

Mainschleifen-Weintasting

Am Samstag, den 14. September, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, den 15. September, von 11 bis 18 Uhr, können Besucher auf dem Marktplatz von Volkach bei einer besonderen Weinprobe zahlreiche Frankenweine verkosten. Rund 100 Weine stehen bereit, wobei der Silvaner im Mittelpunkt steht, ergänzt durch außergewöhnliche Rebsorten und Ausbaustile. Besucher können einen Genießerpass erwerben, der je nach gewählter Probenzahl zwischen 5 und 14,50 Euro kostet.

Neben der Weinverkostung gibt es auch kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Unterhaltung. Am Samstag spielt das Duo Jets von 15.30 bis 19.30 Uhr, und am Sonntag sorgen die Stadtkapelle Volkach ab 11 Uhr und das Duo Le.cker ab 13.30 Uhr für Stimmung.

Bei Regenwetter können Programmänderungen vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.volkach.de.