Von der Fahrbahn abgekommen und 32.000 Euro Schaden verursacht

FRAMMERSBACH, Landkreis Main-Spessart – Am Donnerstagmorgen befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw die Wiesener Straße in Frammersbach in Richtung Wiesen.

An der Einmündung zum Brunnenweg geriet der Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei Mülltonnen. Im weiteren Verlauf touchierte er einen parkenden Pkw, fuhr gegen eine Garage und einen Stromverteilerkasten. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand jedoch ein Totalschaden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 32.588 €.