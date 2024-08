Vorfahrtsverstoß erzeugt 23.000 Euro Schaden

HAßFURT – Am Donnerstag um 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der ST2447 in der Nähe von Haßfurt. Eine 31-jährige Frau fuhr mit einem gelben Kleintransporter den Flurweg von Prappach nach Augsfeld entlang und wollte die Staatsstraße in Richtung Haßfurt überqueren.

Dabei übersah sie einen von Haßfurt kommenden 66-jährigen Fahrer eines Dacia, was zu einem Zusammenstoß führte. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter in Richtung eines silbernen VW einer 53-jährigen Fahrerin geschleudert und touchierte diesen. Die Fahrer des Dacia und des Kleintransporters wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Haßfurt gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 23.000 Euro.