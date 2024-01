Waigolshausen: Handstaubsauger erzeugt 20.000 Euro Schaden

WAIGOLSHAUSEN, OT Hergolshausen, Waldstraße – Am Dienstagnachmittag um 14.25 Uhr löste ersten Erkenntnissen nach ein Handstaubsauger in Hergolshausen in der Waldstraße einen Feuerwehreinsatz aus.

Der Staubsauger war zum Laden auf der Couch abgelegt worden. Aufgrund eines Defekts entwickelte sich Rauch. Mehrere Wehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf zirka 20.000 Euro beziffert.