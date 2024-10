Weinlesefest am 5. Oktober in Wipfeld

WIPFELD – Die Weinlese in Franken 2024 ist größtenteils beendet, und auch der neue Jahrgang aus der Lage Wipfelder Zehntgraf sowie dem Gemeindeweinberg am Kirchberg wurde erfolgreich eingebracht.

Traditionell feiern Gäste und Einheimische in Wipfeld Anfang Oktober den Abschluss der Weinlese mit Federweißer, Wein, Traubensaft und einer kleinen Brotzeit auf dem Kirchplatz. In diesem Jahr findet das Weinlesefest am Samstag, dem 5. Oktober, ab 15 Uhr statt. Der Musikverein Wipfeld sorgt für die musikalische Begleitung.

Für die kleinen Nachwuchswinzer gibt es wieder eine Traubenpresse zum Mitmachen. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr. Veranstalter ist die Gemeinde Wipfeld.