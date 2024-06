Weiterer Neuzugang für die Dogs: Aus Schwarz-Gelb wird Weiß-Blau – Yannis Steffens wechselt in die Kugellagerstadt

SCHWEINFURT – Nach der Vorstellung von Petr Pohl als ersten Neuzugang bei den Mighty Dogs Schweinfurt vor wenigen Wochen, können die Verantwortlichen der Dogs einen weiteren Neuzugang präsentieren. Vom EHC Bayreuth wechselt der 19-jährige Stürmer Yannis Steffens an den Main, trägt künftig das weiß-blaue Trikot und geht somit erstmalig in der Bayernliga auf Tore- und Punktejagd.

Der 1,69m Große und knapp 70 kg schwere Stürmer war fast ausschließlich nur für seinen Heimatverein EHC Bayreuth auf dem Eis aktiv und wurde in der Saison 2021/2022 sogar für die damalige DEL2-Mannschaft der Bayreuth Tigers lizensiert. Der Linksschütze freut sich bereits auf die kommende Bayernliga-Saison:

„Ich freue mich, dass ich in der kommenden Spielzeit für die Mighty Dogs spielen werde. Das ist ein weiterer Schritt in meiner Karriere und möchte mich entsprechend auch weiterentwickeln. Zudem freue ich mich auf die spannende Aufgabe in der Bayernliga und möchte mit guten Leistungen dazu beitragen, dass wir als Mannschaft eine gute Saison spielen. Persönlich möchte ich natürlich die Play-Offs erreichen.“

Auch Gerald Zettner ist über den Wechsel des ehrgeizigen Stürmers erfreut:

„Yannis ist ein sehr ehrgeiziger junger Stürmer aus Bayreuth, der in den Vorbereitungsspielen letzte Saison gegen uns gezeigt hat, dass er Bayernliga spielen kann. Zudem war er letzte Saison dreimal beim Training, wo sich auch die Trainer von ihm überzeugen konnten. Da er sein Abitur in Schweinfurt macht, hat er keinen Reisestress und kann sich, neben der Schule, voll auf Eishockey konzentrieren. Wir möchten seine Entwicklung fördern und hoffen natürlich, dass er sich schnell in der Bayernliga etablieren kann.“