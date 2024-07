Wer vermisst seine Schildkröte am Deutschhof?

SCHWEINFURT, Spessartstraße – Eine Schildkröte wurde durch eine Frau am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr am Deutschhof in Schweinfurt auf einem Parkplatz am Ende der Spessartstraße gefunden und bei der Polizeiinspektion abgegeben. Die Beamten fuhren das gefundene Tier ins Tierheim.





