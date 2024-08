Werneck: Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen

WERNECK, OT EßLEBEN, LKR. SCHWEINFURT – Am frühen Mittwochmorgen sind Unbekannte in ein Wohnanwesen eingestiegen. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Die Kripo Schweinfurt hofft bei der Tataufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr ereignet. Die Täter sind über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Haus in der Bahnhofstraße eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute, einer geringen Menge Bargeld, unerkannt entkommen. Möglicherweise wurden die Einbrecher von einem bellenden Hund aufgeschreckt und in die Flucht geschlagen.

Die Kripo Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat vor oder auch nach der Tat im Bereich des Hauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer konnte im Tatzeitraum Geräusche wahrnehmen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ist für Hinweise unter Tel. 09721/202-1731 erreichbar.