Wieder fällt 5-stellige Summe in die Hände von Betrügern

ZELL AM MAIN – LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Rentnerin Opfer eines Telefonbetrugs, bei dem die Täter sie dazu brachten, eine mittlere fünfstellige Summe an einen Abholer zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Betrüger kontaktierten die Seniorin am späten Mittwochabend und erzählten ihr von einem angeblichen tödlichen Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll. Um eine vermeintliche Haftstrafe für ihr Kind abzuwenden, sollte sie eine Geldsumme an einen Abholer übergeben.

Gegen 00:30 Uhr am Donnerstagmorgen überreichte die Seniorin das geforderte Geld in einem braunen DIN A5 Umschlag in der Hauptstraße in Zell am Main. Der unbekannte Abholer lief anschließend in Richtung Kohlgasse davon.

Die Geschädigte beschrieb den Abholer folgendermaßen:

Männlich

Etwa 170 cm groß, schlank

Kurze blonde Haare

Grauer Pullover, lange Jeans

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise von Zeugen, die den Abholer beobachtet haben oder Informationen zur Identifizierung des Mannes oder eines möglichen Fluchtfahrzeugs geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.