Wiesentheid: Fahrzeugführerin überschlägt sich

WIESENTHEID, Lkrs. Kitzingen – Auf der Kreisstraße von Wiesentheid in Fahrtrichtung Reupelsdorf kam eine Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab, überschlägt sich mit dem Pkw und kommt auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin erlitt nur leichte Verletzungen.

Am vergangenen Freitag, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine junge Frau mit ihrem Pkw Ford die Ortsverbindungsstraße von Wiesentheid in Richtung Reupelsdorf. Dabei geriet sie mit dem Pkw in den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn.

Anhand der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin versuchte wieder auf die Fahrbahn zu kommen, dabei offensichtlich jedoch zu stark nach links lenkte und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Nachdem sie die Gegenfahrbahn überquert hatte fuhr sie in einen neben der Fahrbahn verlaufenden Straßengraben, überschlug sich mit dem Pkw und kam letztlich mit den Fahrzeug auf dem Dach liegen, nachdem sie den dort verlaufenden Fuß- und Radweg ebenfalls überquert hatte.

Die junge Frau konnte sich selbstständig aus ihrem Pkw befreien und trug glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen der Haut davon.

Die hinzugezogene Feuerwehr aus Laub unterstütze bis das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden konnte.