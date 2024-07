„Wir machen’s uns grüner“ – Klimaschutz in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Das Klima ändert sich, auch in Bad Kissingen. In Zukunft werden die Sommer heißer, während sich die Regenmuster ändern. Es wird längere Trockenperioden und punktuell heftige Regenfälle geben. Das Risiko für gesundheitliche Gefahren für Mensch und Tier sowie für Schäden an Gebäuden und Eigentum steigt.

Nicht alle Risiken können vollständig verhindert werden. Doch mit gezielten Maßnahmen kann die Infrastruktur der Stadt Bad Kissingen dazu beitragen, die Gefahren zu minimieren. Dazu gehört das Pflanzen klimarobuster Bäume und die Aufwertung von Grünflächen, um die städtische Temperatur zu regulieren. Auch die Technik rund um die Bäume kann so verbessert werden, dass sie zukünftig mehr Wasser erhalten und gleichzeitig überschüssiges Wasser besser abgeleitet wird.

Solche Maßnahmen sind kostenintensiv. Umso erfreulicher ist es, dass die Stadt Bad Kissingen ein Förderprogramm erhalten hat, das ermöglicht, diese Veränderungen tatkräftig anzugehen. Mit rund 3,4 Millionen Euro werden bis 2026 erhebliche sichtbare Beiträge geleistet werden können.

Es wurden bereits erste Überlegungen angestellt, wo im Stadtgebiet bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Diese Pläne sind in der beigefügten Anlage ersichtlich. Doch bevor gestartet wird, möchte die Stadt Bad Kissingen Ihre Meinung einholen. Vielleicht haben Sie zusätzliche Vorschläge, die Sie einbringen möchten. Sicherlich kann nicht alles umgesetzt werden, dennoch ist die Stadt sehr daran interessiert, die bisherigen Ideen mit Ihrer Hilfe zu verbessern. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit.

Wie Sie mitmachen können:

Unter www.badkissingen.de/wirmachensunsgruener können Vorschläge eingereicht werden.

Wer nicht internetaffin ist, kann sich unter 0971 807-3333 telefonisch beteiligen.