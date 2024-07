Würzburg: Benyas Solomon Junge-Abiol bleibt eine Rothose

WÜRZBURG – Der 25-jährige Flügelspieler verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison beim FC Würzburger Kickers und geht somit in seine dritte Saison beim FWK.

In der Regionalliga Bayern kam Junge-Abiol in den letzten beiden Spielzeiten auf 58 Einsätze, erzielte zwölf Treffer und lieferte zehn Torvorlagen. Er hat mit seiner Schnelligkeit und Technik maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft beigetragen.

„Die Gespräche mit Sebastian Neumann und Chef-Trainer Markus Zschiesche haben mich überzeugt bei den Kickers zu bleiben. Ich fühle mich in Würzburg sehr wohl und ich möchte unbedingt in dieser Saison mit den Kickers die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Markus Zschiesche war schon mein Trainer in Berlin, mit ihm können wir unser Ziel erreichen“, sagt Junge-Abiol.

Sportdirektor Sebastian Neumann über die Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr froh, dass Benyas seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, der mit seiner Dynamik und seiner Einsatzbereitschaft immer wieder Akzente setzt. Mit ihm im Team sind wir bestens für die kommenden Herausforderungen gerüstet.“