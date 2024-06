Würzburg: Dominik Meisel bleibt den Kickers treu

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers und Dominik Meisel haben den Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit geht der dienstälteste Spieler der Rothosen in seine achte Saison. Der 24-jährige gebürtige Kulmbacher hat seit seinem Debüt in der U19 in der Saison 2017/18 sämtliche Höhen und Tiefen mit den Kickers durchlebt.

Auch in der vergangenen Saison zeigte der Mittelfeldspieler, dass er zu den absoluten Leistungsträgern gehört. Mit 9 Toren und einer Vorlage in 31 Ligaspielen hatte er einen wesentlichen Anteil am sportlichen Erfolg und genießt große Wertschätzung bei der Vereinsspitze und den Fans.

Für den Oberfranken war die Entscheidung, seinen Vertrag zu verlängern, eine klare Herzensangelegenheit: „Es ist keine Frage für mich, weiter für die Kickers zu spielen. Ich habe hier in den letzten Jahren so viel erlebt und der Verein bedeutet mir sehr viel. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Aufstieg in die 3. Liga schaffen, und ich werde alles geben, um das mit der Mannschaft zu erreichen,“ so Dominik Meisel.

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich begeistert über die Vertragsverlängerung: „Dominik ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Seine Erfahrung und seine Leidenschaft für die Kickers sind enorm wichtig. Er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Wir sind überzeugt, dass er uns auf unserem Weg in die 3. Liga entscheidend weiterhelfen wird und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“