Würzburg: Gefährliches Überholmanöver mit anschließender Verkehrsunfallflucht

HETTSTADT, Lkr. Würzburg – Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer die Staatsstraße 2298 von Waldbüttelbrunn kommend in Fahrtrichtung Hettstadt.

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr seinerseits die Staatsstraße von Hettstadt kommend in Fahrtrichtung Waldbüttelbrunn und überholte auf Höhe des Flugplatzes mindestens ein Fahrzeug. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 29-jährigen, der nur durch ein Ausweichen in den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte. Es kam dennoch zu einer Berührung der Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500€.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen Kleinwagen eines älteren Modells gehandelt hat.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere werden die Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch den Flüchtigen überholt wurden, oder sich hinter diesem befanden. Feststellungen können unter der Tel. 0931-457-1630 übermittelt werden.