Würzburg: Große Bühne für Helden des Alltags

WÜRZBURG – Das Congress Centrum Würzburg erfüllte sich am 19. Juni mit Dankbarkeit und Anerkennung, als der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) 260 Rekordspenderinnen und Spender aus Unterfranken im Rahmen eines exklusiven Abends für die 75., 100., 125., 150., 175. und sogar 200. lebensrettende Spende auszeichnete.

Empfangen wurden die Helden des Alltags von BR-Moderator Michael Sporer, der durch den Abend führte und mit Gela Allmann sowie Handball-Legende Dominik Klein zwei namhafte Blutspende-Botschafter auf der Bühne begrüßte.

Hochrangige Unterstützung gab es ebenso von Seiten des Bayerischen Roten Kreuzes, dessen Präsidentin Angelika Schorer in ihrer Ansprache dem Publikum ihren ganz persönlichen, großen Dank übermittelte sowie die unerlässliche Notwendigkeit von Blutspenden gerade auch für junge Menschen zum Ausdruck brachte. Der Geschäftsführer des BSD, Georg Götz, verwies auf die großartige Leistung aller Jubilare und auf ihre jahrzehntelange Verlässlichkeit für die Patientenversorgung in Bayern.

Im Anschluss erhielten alle anwesenden Spenderinnen und Spender ihre persönliche Auszeichnung. Diese wurde von BRK-Präsidentin Angelika Schorer, dem gastgebenden BSD-Geschäftsführer Georg Götz sowie Funktionären der jeweiligen Kreisverbände überreicht.

Als Günter Fella (KV Haßberge), Ludwig Schmitt (KV Main-Spessart), Reinhold Kiesel (KV Bad Kissingen), Richard Wagenhaeuser (KV Haßberge) für ihre 200 geleisteten Blutspenden auf die Bühne gebeten wurden, honorierte der gesamte Saal diese sagenhafte Zahl mit stehenden Ovationen.

Im Anschluss überzeugte Kabarettist Chris Boettcher mit einer eigens für diesen Event ausgearbeiteten Kostprobe seines umfangreichen Programms und entließ die Anwesenden mit Tränen in den Augen in den Abend. Der Blutspendedienst bedankt sich bei allen geladenen Gästen, die diesen Abend so besonders gemacht haben.