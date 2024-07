Würzburg: Jugendliche attackieren 58-Jährigen am Bahnhofsplatz – Schläger filmen ihre eigene Tat

SCHWEINFURT – Gegen 22.30 Uhr befand sich ein 58-Jähriger Würzburger am Hauptbahnhof, als dieser plötzlich und unvermittelt von drei Jugendlichen körperlich attackiert wurde. Die drei brachten den Geschädigten derart mit Gewalt zu Boden, so dass dieser durch den Angriff kurze Zeit bewusstlos war. Herbeigerufene Sanitäter versorgten den Mann, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde und in einer Würzburger Klinik behandelt wurde.

Die Tat wurde mittels der polizeilichen Videoüberwachungsanlage im Bereich des Bahnhofs aufgezeichnet, so dass nach der sofort erfolgten Auswertung des Überwachungsvideos verifizierte Fahndungsansätze für die Polizei vorhanden waren. Mit den dadurch gewonnenen Erkenntnissen, konnten die drei Tatverdächtigen wenige Minuten später durch die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg Stadt in Tatortnähe beweissicher festgenommen werden.

Im Rahmen der sich anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass zwei der drei Angreifer sich bei ihrer Tat mittels ihres eigenen Mobiltelefons filmten.