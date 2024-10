„Würzburg pflanzt x10“ startet in die heiße Phase

WÜRZBURG – Ab dem 1. Oktober startet die große Spendenaktion „Würzburg pflanzt x10“, um neue Bäume sowohl in Würzburg als auch in Äthiopien zu pflanzen.

Bis Ende des Monats sollen mindestens 50.000 Euro gesammelt werden. Die Kampagne wird von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Klimabürgermeister Martin Heilig (Grüne) unterstützt. Sie wurde von der Stiftung „Menschen für Menschen“ und der Kreisgruppe des Bund Naturschutz initiiert.

Das Prinzip hinter der Aktion ist einfach: Für jeden Baum, der in Würzburg gepflanzt wird, können mit dem gleichen Spendenbetrag zehn Bäume in Äthiopien gepflanzt werden. Eine Spende von vier Euro reicht, um in Würzburg einen Baum zu pflanzen, während die gleiche Summe in Äthiopien für zehn Bäume ausreicht. Die Aufforstungsflächen in Würzburg befinden sich auf Heidingsfelder Gemarkung nahe der Autobahn A3, und das städtische Gartenamt kümmert sich um die Pflege der Setzlinge. In Äthiopien werden die Bäume im Projektgebiet Illu Gelan gepflanzt.

Zahlreiche lokale Initiativen unterstützen die Aktion. So hat die Würzburger Vollkornbäckerei Köhler für den Monat Oktober ein spezielles „Klimabrot“ entwickelt, dessen Verkaufserlöse in die Spendenaktion fließen. Auch das Fitness-Studio des SV 05 Würzburg und die Drittliga-Handballer der Wölfe Würzburg tragen mit eigenen Benefizaktionen zur Kampagne bei.

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten gibt es auf den Webseiten von „Menschen für Menschen“ und der Kreisgruppe des Bund Naturschutz.