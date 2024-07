Würzburg: PKW-Fahrer fährt innerorts mit 107 km/h in eine Laserkontrollstelle

WÜRZBURG/FRAUENLAND – Zu schnell unterwegs und dabei durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gelasert.

Am Dienstag gegen 03:30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Fiat mit 107 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h in der Waltherstraße in eine Laserkontrollstelle der Polizei. Der Fahrer, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, bezahlte vor Ort das für ihn zu erwartende Bußgeld in Höhe von knapp über 400 Euro.