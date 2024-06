Würzburg: Stilles Gedenken für die Opfer der Messerattacke am Barbarossaplatz

WÜRZBURG – Am 25. Juni 2021 starben bei einer Messerattacke drei Menschen am Barbarossaplatz, mehrere Menschen wurden verletzt und traumatisiert.

In aller Stille gedachte die Stadt Würzburg bereits heute Morgen der Opfer. Oberbürgermeister Christian Schuchardt legte an der Gedenkstele am Barbarossaplatz einen Kranz nieder und gedachte gemeinsam mit Bürgermeister Martin Heilig, Stadträtinnen und Stadträten der Opfer. Das stille Gedenken wurde von einer würdigen Musikauswahl von Mr. Clarino (Matthias Ernst) musikalisch begleitet.