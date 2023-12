Würzburg: Streit zwischen Bus- und Pkw-Fahrer artet aus – Busfahrer muss in den Bus flüchten

Veitshöchheim, Lkr. Würzburg – Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, musste ein 26-jähriger Fahrer eines Linienbusses in der Würzburger Straße verkehrsbedingt rückwärts rangieren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 48-jähriger Fahrer eines Audi SUV mit seinem Fahrzeug hinter dem Bus.

Aufgrund des Fahrmanövers kam es wohl zum Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Der Fahrer des Audis griff zum aktuellen Stand der Ermittlungen im weiteren Verlauf des Streits den Busfahrer tätlich an, indem er ihm mit der Hand auf die rechte Wange schlug und am Hals packte. Um sich vor weiteren Übergriffen zu

schützten, flüchtete sich der Fahrer des Linienbusses in sein Fahrzeug zurück. Er wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Feststellungen können unter Tel. 0931/457-1630 sowie per Email an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de übermittelt werden.

>>> Mehr von dieser Redaktion >>>