Würzburg: Unbekannte Fußgängerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Mittwoch gegen 21:55 Uhr befuhr die 57-Jährige mit ihrem Ford stadteinwärts die Martin-Luther-Straße.

An der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Annastraße wollte die Ford-Fahrerin rechts an dem verkehrsbedingt wartenden Linienbus vorbeifahren als die bislang unbekannte, weibliche Fußgängerin die Fahrbahn der Martin-Luther-Straße widerrechtlich überquerte. Die unbekannte Fußgängerin kam von links, vor dem Linienbus, sodass die Ford-Fahrerin sie nicht rechtzeitig erkennen konnte und erfasste sie mit der Motorhaube. Die augenscheinlich unverletzte Fußgängerin stand selbstständig wieder auf und lief in den Ringpark. Durch den Verkehrsunfall entstand am Ford ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.