Würzburg: Unbekannter bricht in Firma ein und verursacht hohen Sachschaden – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude am Haugerring ein und verschaffte sich mit physischer Gewalt rechtswidrig Zugang über mehrere Etagen der Firma.

Der Unbekannte brach mehrere Türen und Schränke auf und durchwühlte diese. Dabei verursachte er einen erheblichen Sachschaden von circa 60.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist vom unbekannten Täter bislang nichts entwendet worden. Der Kriminaldauerdienst Würzburg war ebenfalls vor Ort und übernahm die Spurensicherung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen eines Einbruchsdiebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.