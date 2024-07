Würzburg: Während der Fahrt eingeschlafen und Frontalzusammenstoß verursacht

WÜRZBURG – Am Donnerstag gegen 15:10 Uhr kam es auf der Y-Spange zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fiat-Fahrerin und einer Renault-Fahrerin. Die 21-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Fiat vom Heuchelhof in Richtung Reichenberg und kam aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn.

Hierbei kollidierte sie frontal mit einer 82-jährigen Renault-Fahrerin. Der Fiat drehte sich durch die Kollision auf der Fahrbahn. Der Renault wurde in den Graben geschleudert. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die verunfallten Personen, welche nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge sind Totalschäden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf circa 40.000 Euro. Die Vollsperrung der Straße dauerte in etwa 1,5 Stunden an.