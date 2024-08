Würzburger Hafensommer endet

WÜRZBURG – Mit einem fulminanten Konzert vor ausverkaufter Freitreppe endete am Sonntagabend der Würzburger Hafensommer 2024.

Die zehnköpfige Brassband Moop Mama aus München wusste mit ihrer Mischung aus Brass und Rap das Publikum mitzureißen und über 90 Minuten in Ekstase zu versetzen. Die Band mit Frontfrau Älice lieferte eine explosive Mischung aus Tiefgang und Euphorie am Alten Hafen und bot so einen grandiosen Abschluss für die insgesamt 17 Veranstaltungstage.

Fast 14.000 Besucherinnen und Besucher waren 2024 gekommen – das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Hafensommers. Viele ausverkaufte Abende mit bis zu 1.200 Festivalgästen sorgten für eine ausgelassene Stimmung und beschwingte Atmosphäre. Dieses Jahr auch mit bestem Sommerwetter.

Vor der einmaligen Kulisse des illuminierten Hafengeländes standen u.a. Weltmusik, Pop, Klassik, Rock, Liedermacher und Rap auf dem Programm und boten für jeden Geschmack und jede Altersgruppe Bekanntes, Neues, aber auch Überraschendes.

Für Familien wurde zum ersten Mal an zwei Sonntagen Konzertprogramm geboten. Flankiert wurden diese durch ein vielfältiges und buntes Angebot am Kinderkulturfest und durch Stände des Stadtjugendrings sowie Würzburg KUlturS e.V..

Großen Anklang fanden auch in diesem Jahr die kostenfreien Veranstaltungen wie der Junge Hafen by Sparda für Schulklassen am Vormittag und mit jungen Konzerten im Abendprogramm. Letzteres wurde mit der regionalen, soziokulturellen Initiative Kapitel Zwei und einer Kunstinstallation von Lino Neumann vom AtelierKlub ergänzt. Ausgesprochenes Lob gab es für die Begleitung von mehreren Konzerten durch Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher.

„Als städtisches Festival haben wir den Auftrag, ein vielfältiges Programm für die gesamte Stadtgesellschaft anzubieten, gleichzeitig aber auch Gäste anzulocken und dabei ökonomische Rahmenbedingungen einzuhalten; und für die Zukunft ökologische Standards zu setzen. Das ist uns mit Blick auf die Resonanz unserer Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder gelungen und war eine Gemeinschaftsleitung vom ganzen Festivalteam“, so Klaus Heuberger, Leiter des Fachbereiches Kultur.

Schon bald beginnen die Planungen für den kommenden Hafensommer, der am 25. Juli 2025 starten wird. Informationen zu den Konzerten im nächsten Jahr werden über die Website veröffentlicht: www.hafensommer-wuerzburg.de.