Würzburgerin beschädigt Fahrzeuge und die Außendekoration einer Pizzeria

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstagmorgen, zwischen 05:40 Uhr und 06:40 Uhr, eskalierte eine 27-jährige feiernde Würzburgerin, indem sie auf mehreren Fahrzeugen herumsprang und diese beschädigte.

Im weiteren Verlauf warf die gleiche Person in der Karmelitenstraße vor einer Pizzeria mehrere Blumenkübel um und riss dabei die eingepflanzten Blumen heraus. Der bisher bekannte Sachschaden an beiden Örtlichkeiten beläuft sich auf über 1.100 Euro.

Die Frau konnte schließlich im Rahmen einer Fahndung an der Straßenbahnhaltestelle Congress-Centrum angetroffen und festgenommen werden. Bereits während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich die 27-Jährige verbal aggressiv und versuchte zu flüchten, was von den Beamten verhindert werden konnte. Bei den weiteren Maßnahmen widersetzte sie sich, trat und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte sie fortlaufend.

Nach Rücksprache mit dem Jour-Dienst der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden eine Blutentnahme sowie die Ingewahrsamnahme der Frau angeordnet. Sie sieht sich nun unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung gegenüber.