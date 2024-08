Zahl der Messerangriffe nimmt zu, auch auf Polizeibeamte – Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Unterfranken zeigt sich besorgt und fordert Konsequenzen

Am vergangenen Montagabend kam es in München zu einem tragischen Vorfall, bei dem eine Frau Polizisten mit einem Messer angriff.

Die Beamten sahen sich gezwungen, von ihrer Dienstwaffe Gebrauch zu machen, was letztlich zum Tod der Frau führte. Dieser Angriff fügt sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein: Die Zahl der Messerangriffe in Bayern und deutschlandweit nimmt zu – und immer häufiger sind Polizisten das Ziel solcher Attacken. Ein besonders erschütternder Fall war der tödliche Messerangriff auf den Polizisten Rouven L. durch einen Islamisten in Mannheim.

Thorsten Grimm, Bezirksvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Unterfranken und stellvertretender Landes- sowie Bundesvorsitzender, äußerte große Besorgnis angesichts dieser Entwicklung: „Es ist alarmierend, wie immer mehr Menschen in Deutschland sich mit Messern bewaffnen und diese vermehrt auch einsetzen. Dies erfordert entschiedene Maßnahmen.“

Grimm sieht den jüngsten Vorfall in München als klares Beispiel dafür, wie schnell solche Situationen eskalieren können und die Polizei gezwungen ist, zu ihrer „Ultima Ratio“, der Schusswaffe, zu greifen. „Solche Einsätze sind tragisch – sowohl für das polizeiliche Gegenüber als auch für die betroffenen Beamten. Wir fordern daher seit langem zwei konkrete Maßnahmen: Erstens, ein bayernweites Lagebild zur Messerkriminalität und zweitens, die flächendeckende Ausstattung aller Streifenwagen in Bayern mit Distanz-Elektro-Impuls-Geräten (DEIG), besser bekannt als Taser.“

In anderen europäischen Ländern sei der Taser bereits flächendeckend im Einsatz und habe sich als wirksames Einsatzmittel bewährt. In Bayern werde er bisher jedoch nur pilotiert und in Spezialeinheiten wie dem SEK, USK und Einsatzzügen verwendet. „Der Taser ist das perfekte Mittel, um die Lücke zwischen Reizstoffspray und Schusswaffe zu schließen“, betont Grimm. Er sieht den Taser nicht als Allheilmittel, aber als eine wertvolle zusätzliche Handlungsoption, die möglicherweise auch in Fällen wie dem in München helfen könnte.

Grimm kritisierte zudem die Politik für ihre zögerliche Haltung gegenüber dem Taser-Einsatz. „Unsere Kollegen verdienen den bestmöglichen Schutz, und dazu gehört auch der Taser.“

Zusätzlich fordert Grimm die Einführung eines Lagebilds für Messerkriminalität in Bayern, um die Zunahme dieser Straftaten systematisch zu erfassen. „Es ist eine objektive Tatsache, dass die Messerkriminalität deutlich zugenommen hat“, erklärt er. Dazu sollten Tatorte, Tatzeiten, verwendete Messerarten und die Täterprofile gezielt erfasst werden. Grimm betont, dass ein Großteil der Täter junge Männer nichtdeutscher Herkunft seien, und dass diese Tatsache offen angesprochen werden müsse. „Die Wahrheit mag unbequem sein, aber sie muss benannt werden dürfen.“

Abschließend sprach sich Grimm für ein generelles Messerverbot und Verschärfungen im Waffenrecht aus, um die Sicherheit der Bevölkerung und insbesondere der Polizisten zu gewährleisten.