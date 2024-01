Zeuzleben: Unglaublich gemein – Köder mit Rasierklingen – Gibt es Zeugen?

Werneck, OT Zeuzleben. Am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr wurden in einem Garten in Zeuzleben fünf Köder mit Rasierklingen aufgefunden. Der Hund der Besitzer hatte eine Wurst mit einer Rasierklinge gefressen und musste notoperiert werden.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.