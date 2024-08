Zu flott in die Kurve gelegt – 8.000 Euro Schaden und diverse Frakturen

STADTLAURINGEN – Am Sonntagnachmittag, um 15.00 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2281 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 28-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson war auf dem Weg von Sulzdorf in Richtung Stadtlauringen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt stürzte. Der Fahrer erlitt dabei diverse Frakturen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.