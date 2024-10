Zukunftspläne für das Galeria Kaufhof Gebäude nehmen Gestalt an – Mix aus Wohnen, Büros, Hotel, Einzelhandel und Studentenwohnungen geplant

SCHWEINFURT – Für das Galeria Kaufhof-Gebäude in Schweinfurt gibt es eine neue Zukunft. Nachdem das Kaufhaus Ende 2023 geschlossen wurde, hat der Duisburger Projektentwickler Fokus Development das Gebäude erworben. Geplant ist, ein Quartier mit rund 24.000 Quadratmetern Bruttofläche zu schaffen. Das Konzept wurde kürzlich auf der Immobilienmesse Expo Real vorgestellt.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé äußerte sich positiv: „Die Schließung der Galeria Kaufhof war erschütternd, aber umso erfreulicher ist es, dass dieser wichtige Standort in Schweinfurt nun weiterentwickelt wird. Mein Dank gilt allen, die an den Gesprächen und Planungen beteiligt waren. Es ist nicht einfach, einen so großen Leerstand wieder zu beleben, aber die zentrale Lage und der Einsatz der Stadtverwaltung haben den Projektentwickler überzeugt.“

Geplant ist, das bestehende Gebäude und das Parkhaus größtenteils abzureißen und durch drei neue Baukörper zu ersetzen. Diese sollen einen Mix aus Wohnflächen, Büros und einem Hotel bieten. Weiterhin sind 3.500 Quadratmeter für den Einzelhandel vorgesehen, und im ehemaligen Verwaltungstrakt von Galeria Kaufhof sollen Studentenwohnungen entstehen.

