Zusammenstoß zwischen jugendlichem Fahrradfahrer und Pkw

BAD KISSINGEN – Am Dienstag gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Kissinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Jugendliche war auf dem Weg in Richtung Arnshausen, als er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte.

Ein 45-jähriger Fiat-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Arnshausen unterwegs war, konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Bad Kissingen gebracht. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.