Zusammenstoß zwischen Motorradfahrer und Fahrrad, zwei Personen schwerverletzt

KARBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Aschaffenburg mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2299 bei Karbach. An der Einmündung zur Marktheidenfelder Straße überquerte eine 63-jährige aus Birkenfeld zusammen mit ihrem Mann auf Fahrrädern die Straße.

Der Motorradfahrer stieß mit der kreuzenden Radlerin zusammen. Beide Personen wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken eingeliefert. Aufgrund der Verletzungen und der unklaren Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Teilstück der St 2299 zwischen Einmündung Marktheidenfelder Straße und Abzweigung nach Marktheidenfeld blieb zur Unfallaufnahme ca. zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000 EUR.