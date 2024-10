Zwei Jahre Hausverbot nach Ladendiebstahl

Bei der sofortigen Nachschau in der Kabine fand die Verkäuferin nur noch Etiketten und leere Bügel vor. Die flüchtende Frau konnte durch eine Polizeistreife fußläufig in der Nähe angetroffen werden. Das Diebesgut im Wert von 37,97 Euro trug sie am Körper bzw. bei sich.

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und ein zweijähriges Hausverbot sind die Folge ihrer Tat. Eigentlich hatte sie genügend Bargeld bei sich, um die Wäsche zu bezahlen.