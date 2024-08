Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt verursachen 7.000 Euro Schaden – Gibt es Zeugen?

Schweinfurt, Albin-Kitzinger-Straße – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, einen Schaden an einem VW Kombi, der auf dem Parkplatz am Waldspielplatz in Schweinfurt ordnungsgemäß geparkt war. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Schweinfurt, Am Volksfestplatz – Am Dienstagabend, gegen 20.55 Uhr, ereignete sich am Volksfestplatz eine weitere Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ausparken mit seinem Fahrzeug einen Audi an der Stoßstange. Der Schaden am Audi beträgt rund 2000 Euro. Der Vorfall wurde beobachtet und entsprechende Ermittlungen zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.