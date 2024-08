Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt

Schweinfurt, Hauptbahnhofstraße

In der Zeit vom 02.08.24, 08 Uhr bis 02.08.24; 18 Uhr wurde ein schwarzer Pkw DaimlerChrysler welcher auf dem Parkplatz des dortigen Kauflands abgeparkt war, angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich bislang nicht um die entstandene Beschädigung und den damit verbundenen Pflichten sich um Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Unfallschaden an der Stoßstange und am Kotflügel hinten links dürfte sich auf mind. 1.500 Euro belaufen.

Schweinfurt, Parkplatz Schillerschule

Am 02.08.24, in der Zeit von 07:30 Uhr – 14:40 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Schillerschule Schweinfurt, Deutschhöfer Straße, abgeparkter schwarzer VW, beschädigt. Offenbar wurde die Türe eines daneben parkenden Pkw gegen den VW geschlagen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Da der Parkplatz sowohl von Lehrkräften als auch von Eltern, welche ihre Kinder holen und bringen genutzt wird, ist bislang nicht bekannt durch wen der Schaden entstanden ist. Der Verursacher kümmerte sich bislang nicht um die Schadensregulierung.