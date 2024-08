Zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt

Schweinfurt, Hauptbahnhofstraße. Am Montagnachmittag, um 17.50 Uhr kam es in Schweinfurt auf dem Kaufland Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleintransporters lieferte zum Unfallzeitpunkt Pakete aus und hatte deshalb die Laderampe seines Fahrzeugs bis auf den Boden abgelassen. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fuhr ersten Erkenntnissen zur Folge mit einem Pick-Up über die Rampe. Der Fahrer des Transporters bemerkte dies und versuchte noch erfolglos, die Fahrerin aufzuhalten. An der Laderampe entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die unbekannte Fahrzeugführerin verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Entsprechende Ermittlungen zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Schweinfurt, Ludwigstraße. Am Montagabend, um 23.10 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einer 64-jährigen Pkw-Fahrerin. Ersten Erkenntnissen nach stieß der Fahrradfahrer gegen die Fahrzeugfront der Fahrzeugführerin und beschädigte den Nebelscheinwerfer vorne rechts. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Während die Unfallbeteiligten auf die Polizeibeamten warteten, welche zur Unfallaufnahme verständigt wurden, stieg der Fahrradfahrer auf sein Rad und fuhr davon. Eine durchgeführte Fahndung nach dem Unfallverursacher verlief negativ.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.