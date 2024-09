Zwei Verkehrsunfallfluchten in Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – Die Polizei braucht bei zwei Unfallfluchten noch Unterstützung. Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Verkehrsunfallflucht I

Am 27.09.2024 ereignete sich in der KONRAD-ZEITLOFS-STRAßE eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr einen geparkten VW Golf und verursachte an der linken, vorderen Fahrzeugseite einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht II

Ebenfalls am 27.09.2024, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, wurde in der OSKAR-VON-MILLER-STRAßE ein geparkter Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte das Fahrzeug an der Beifahrertür und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schweinfurt unter 09721/2020 zu melden.