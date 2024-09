Zweimal auffällig wegen Streitigkeiten auf dem Stadtfest Schweinfurt

SCHWEINFURT, INNENSTADT – Am Samstag kam es im Rahmen des Stadtfestes in Schweinfurt zu zwei separaten Auseinandersetzungen, bei denen ein 32-jähriger Mann im Mittelpunkt stand. In beiden Fällen war das Verhalten seiner Lebensgefährtin der Auslöser für die Streitigkeiten.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 00:40 Uhr am Kornmarkt, als der 32-Jährige auf einen 30-jährigen Mann traf, der offenbar mit seiner Freundin geflirtet hatte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation und der 32-Jährige schlug seinem Kontrahenten mehrfach gegen den Kopf, was leichte Verletzungen zur Folge hatte.

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 02:50 Uhr, ebenfalls am Kornmarkt. Die Lebensgefährtin des 32-Jährigen geriet in einen verbalen Streit mit einem 28-jährigen Mann. Als der 32-Jährige sich in das Geschehen einmischte, schlug er dem anderen Mann zwei Mal ins Gesicht, wodurch dieser ebenfalls leichte Verletzungen erlitt. Passanten konnten die Auseinandersetzung schließlich beenden.

In beiden Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Schweinfurt nun wegen Körperverletzung.