Zweimal Überschlag in Bad Kissingen

Glück im Unglück

Ein 60-Jähriger befuhr am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, mit seinem Pkw Renault die Bundesstraße B 286 in Richtung Bad Kissingen. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, so dass sich das Fahrzeug überschlug. Am Fahrzeug entstand ein Schaden Höhe von 8.000 Euro. Der Renault-Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Das total beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Fahrzeug überschlägt sich

Eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, die Kreisstraße KG 6 von Oerlenbach in Richtung Bad Kissingen. Dabei verlor sie auf der regennassen Fahrbahn im Auslauf einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über eine Wiese in einen angrenzenden Acker. Im frisch gepflügten Acker überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Die Unfallverursacherin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.