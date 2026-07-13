512 neue Meisterinnen und Meister in Unterfranken geehrt

WÜRZBURG – Die Handwerkskammer für Unterfranken hat bei ihrer Meisterfeier im Vogel Convention Center insgesamt 512 neue Meisterinnen und Meister ausgezeichnet. Die Absolventinnen und Absolventen hatten ihre Meisterprüfung zwischen Mai 2025 und Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen.

Bei der Feierstunde gratulierten Handwerkskammer-Präsident Michael Bissert sowie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den Jungmeisterinnen und Jungmeistern. Bissert bezeichnete den Meisterbrief als Gütesiegel für Qualität, Kompetenz und Verlässlichkeit. Aiwanger würdigte den Beitrag des Handwerks zur Ausbildung junger Menschen und rief dazu auf, Tradition mit Innovationen wie Künstlicher Intelligenz und Robotik zu verbinden.

Höhepunkt der Veranstaltung war die persönliche Übergabe der Meisterbriefe durch Präsident Michael Bissert und Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul. Insgesamt 106 Absolventinnen und Absolventen erhielten zusätzlich den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. Mit der Auszeichnung werden die besten 20 Prozent eines Jahrgangs geehrt.

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Die Meisterqualifikation zählt zu den höchsten Abschlüssen im Handwerk und berechtigt unter anderem zur Selbstständigkeit sowie zur Ausbildung des beruflichen Nachwuchses. Seit 2020 dürfen erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen zusätzlich die Bezeichnung „Bachelor Professional“ führen. In Bayern wird die bestandene Meisterprüfung derzeit mit einem Meisterbonus in Höhe von 3.000 Euro gefördert.