6. Bildungskonferenz des Landkreises Bad Kissingen: Auch die mentale Gesundheit sollte man ernst nehmen
MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Die 6. Bildungskonferenz des Landkreises Bad Kissingen fand unter dem Motto „Mentale Gesundheit – Lernen. Lehren. Loslassen.“ im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Münnerstadt statt. Die vom Bildungsbüro organisierte Veranstaltung widmete sich der wachsenden Herausforderung psychischer Belastungen im Bildungsalltag, die laut Deutschem Schulbarometer ein Drittel der Lehrkräfte mehrmals pro Woche betrifft.
Knapp 140 Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Vertreter der Lokalpolitik und Interessierte nahmen an der Konferenz teil. Landrat Thomas Bold betonte bei der Begrüßung die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema und insbesondere der Prävention. Er eröffnete die Konferenz zusammen mit Münnerstadts Bürgermeister Michael Kastl und BBZ-Schulleiter Georg Gißler.
Inhalte und Workshops
Im Anschluss stellte Referent Florian Huth in seinem Impulsvortrag das Programm „MindMatters“ vor, das einen ganzheitlichen Schulentwicklungsansatz zur Verbesserung der psychischen Gesundheit verfolgt.
Ein besonderes Highlight waren zwei aktive Programmpunkte:
-
Anti-Stress-Ball Übungen: Vorgestellt von Johannes Kiep, Gesundheitsfachkraft der AOK Bayern, Direktion Schweinfurt.
-
Mentale Tankstelle: Präsentiert von Joahir Osman und Sarah Ahmad von der Beisheim Stiftung, inklusive einer kurzen Entspannungsübung.
Danach konnten die Teilnehmer aus sechs Workshops wählen, in denen es beispielsweise um Unterrichtsmodule, den Umgang mit Gefühlen, das Erkennen von Bedürfnissen oder Bewegung im Alltag ging. Zur Veranschaulichung dienten Gruppenübungen, Rollenspiele, Atemübungen und Stresstoleranztechniken wie die progressive Muskelentspannung.
Die große Resonanz und die vielfältigen Diskussionen unterstrichen die Bedeutung des Themas „Mentale Gesundheit“. Das Ziel der Konferenz, die mentale Gesundheit von Bildungsakteuren und Lernenden zu stärken, konnte somit erfolgreich umgesetzt werden.
