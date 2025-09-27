ACHTUNG: Erneuerung der Brücke Rottendorfer Straße in Würzburg – Weitere Nachtschichten stehen fest
WÜRZBURG – Die Erneuerung der Brücke Rottendorfer Straße schreitet mit dem nun abgeschlossenen Abbruch der Straßenbrücke voran. Für die anstehenden, lärmintensiven Arbeiten an den Widerlagern und der Längsgleisentwässerung hat das Baureferat Einsätze während der Nachtstunden geplant und die Anwohner per Flyer informiert. Die nächtlichen Bauarbeiten sind in mehreren Zeitfenstern von Oktober bis Dezember 2025 vorgesehen.
Das Baureferat hat die folgenden nächtlichen Sperrpausen für die weiteren Bauabschnitte terminiert. Während dieser Zeiträume werden unter anderem die Widerlagerschalungen errichtet und Arbeiten an der Längsgleisentwässerung durchgeführt:
-
- – 5. Oktober
-
- – 7. Oktober
-
- – 20. Oktober
-
- Oktober (Sonntag tagsüber)
-
- – 27. Oktober
-
- – 3. November
-
- – 10. November
-
- – 17. November
-
- – 24. November
-
- – 8. Dezember
Obwohl die anstehenden Arbeiten weniger lärmintensiv sind als der erfolgte Abbruch, bemüht sich das Baureferat, eventuelle Störungen so gering wie möglich zu halten. Dennoch wird heute schon um Verständnis gebeten, falls dies nicht immer zur Zufriedenheit aller Betroffenen gelingen sollte.
Umfangreiche Informationen zur Planung, Bauabwicklung und der aktuellen Verkehrssituation, einschließlich eines Zeitstrahls bis zur geplanten Verkehrsfreigabe Ende 2026, sind online unter www.wuerzburg.de/rottendorfer verfügbar.
