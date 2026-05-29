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ACHTUNG: SW 50 zwischen Schönaich und Ebersbrunn wird gesperrt

29. Mai 2026Letztes Update 29. Mai 2026
ACHTUNG: SW 50 zwischen Schönaich und Ebersbrunn wird gesperrt
Symbolfoto: 2fly4
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Autofahrer im südlichen Landkreis Schweinfurt müssen sich ab Anfang Juni auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Wegen dringender Deckenbauarbeiten wird die Kreisstraße SW 50 zwischen Schönaich und Ebersbrunn für knapp zwei Wochen komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Vollsperrung beginnt am Montag, den 1. Juni 2026, und wird voraussichtlich bis Freitag, den 12. Juni 2026, andauern. Während dieses Zeitraums ist ein Durchkommen auf diesem Streckenabschnitt unmöglich.

Großräumige Umleitung eingerichtet

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Das Landratsamt Schweinfurt hat eine offizielle Umleitungsstrecke für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert. Aufgrund der Streckenführung müssen Verkehrsteilnehmer etwas mehr Zeit einplanen.

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Die Route führt über folgende Stationen:

  1. Von Schönaich über die Kreisstraße KT 44 nach Altenschönbach.

  2. Weiter auf der Staatsstraße St 2272 über Kirchschönbach bis nach Geesdorf.

  3. Ab Geesdorf folgt die Umleitung der Staatsstraße St 2260 in Richtung Gräfenneuses.

  4. Über die Kreisstraße KT 48 geht es schließlich nach Ebersbrunn (bzw. in umgekehrter Reihenfolge für die Gegenrichtung).

Das Landratsamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen und die längeren Fahrzeiten während der Bauphase.

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