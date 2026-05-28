Drogenfund im Spind: Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma festgenommen
KITZINGEN – Ein handfester Drogenfund im Spind eines Mitarbeiters hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz bei einer Sicherheitsfirma in Kitzingen ausgelöst. Bei dem 34-jährigen Mann klickten noch vor Ort die Handschellen. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung brachte weitere erhebliche Mengen an Rauschgift ans Licht – die Ermittler gehen von einem illegalen Handel aus.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (26. Mai 2026) gegen 21:50 Uhr auf dem Gelände des Betriebes.
Arbeitgeber schaltet nach Amphetamin-Fund die Polizei ein
Nach aktuellen Informationen der Behörden stießen Verantwortliche der Sicherheitsfirma im Spind des 34-jährigen deutschen Angestellten auf eine unbestimmte Menge Amphetamin. Das Unternehmen fackelte nicht lange und verständigte umgehend die Kitzinger Polizei.
Als die Streifenwagen am Einsatzort eintrafen, trafen die Beamten den Tatverdächtigen noch im Gebäude an. Die Festnahme des Mannes verlief absolut widerstandslos.
Wohnungsdurchsuchung liefert Beweise für Drogenhandel
Doch bei dem Fund im Spind sollte es nicht bleiben. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der Gesamtumstände sofort eine Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen an. Dabei wurden die Polizisten schnell fündig: In den Wohnräumen stellten die Beamten weitere illegale Betäubungsmittel in einer sogenannten „nicht geringen Menge“ sicher – ein juristischer Begriff, der auf eine erhebliche Menge hindeutet und ein entsprechend hohes Strafmaß nach sich zieht.
Zudem stießen die Ermittler in der Wohnung auf konkrete Indizien und Beweismittel, die den dringenden Verdacht untermauern, dass der 34-Jährige aktiv mit den illegalen Substanzen gedealt hat.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf den Sicherheitsmitarbeiter kommt nun ein schwerwiegendes Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Amphetamin zu.
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